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Kazada kurtuldu ama üzerine düşen kaya ile hayatını kaybetti!

Kazada kurtuldu ama üzerine düşen kaya ile hayatını kaybetti!
07 Aralık 2022 Çarşamba 09:36

Muğla Dalaman'da cip kontrolden çıkınca dere yatağına yuvarlandı. Kaza yapan aracından çıkan Furkan Kalyocu, bu sırada üzerine bir kayanın yuvarlanması ile hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkinde meydana geldi. Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #dalaman #kaza #ölüm
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