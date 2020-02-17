Kazak Büyükelçi Ege'nin konuğu

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi'nde "Avrasya'nın Kalbi Kazakistan" başlıklı konferans verdi.

Konferans öncesi Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bir konferans vermek üzere üniversitemize gelen Sayın Abzal Saparbekuly'e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi. Turizm Fakültesi tarafından başlatılan "Diplomaside Altın Kariyer" etkinlikleri çerçevesinde, "Avrasya'nın Kalbi Kazakistan" başlıklı bir konferans gerçekleştiren Büyükelçi Saparbekuly, üniversite öğrencilerine Kazakistan'ın dış politikası ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin stratejik önemini anlattı. Konferansa akademisyenler ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

İş birliği projeleri

Üniversite gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, kariyer öyküsünü de gençlerle paylaşan Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Çeşme Turizm Fakültesi'nde, Kazakistan ile ilgili yürütülen projelere destek vereceklerini kaydetti. Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, konferansın açılış konuşmasında, Turizm Diplomasisi etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye-Kazakistan arasında turizm alanında iş birliğini geliştirecek akademik projeler hazırlayacaklarını belirtti. Konferansa, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "İlham Veren Buluşmalar" etkinliği kapsamında, Büyükelçi'ye,Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker tarafından plaket sunuldu.