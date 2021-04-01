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Kazan dairesinde çıkan yangın 5 evi ve 2 otomobili küle çevirdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin kazan dairesinde başlayıp, büyüyen yangında 5 ev ve park halindeki 2 otomobil, küle döndü. 3 saatte kontrol altına alınan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kazan dairesinde çıkan yangın 5 evi ve 2 otomobili küle çevirdi
01 Nisan 2021 Perşembe 15:34

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında, Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi Nergiz Sokak'taki bir evin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler önce bahçede asılı olan çamaşırlara ardından da mazot deposuna ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bitişikteki evler ile park halindeki otomobillere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil 5 ev ile 2 otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 4 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Evi yanan vatandaşlardan Hasan Sayman (56), "Yangın çıktığında Manisa'daydım. Evimin yandığını komşularından öğrendim. Döndüğümde evin yanmış halini görünce şok olduk. Ailece ağladık. Şu an 150 bin lira zararım söz konusu. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Metin Tektemir de "Yangın öncesi büyük bir gürültü duyduk. Uçak düştü zannettik. Büyük paniğe kapıldık. Komşularımın büyük zararı var" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #yangın #saruhanlı yangın
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