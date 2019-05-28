Kelebek yıl sonuna bitiyor

24 bin 270 dekar araziyi can suyu ile buluşturacak Ahmetli Kelebek Barajı 2019 sonunda tamamlanıyor. Yüzde 75'i bitirilen projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, inşaatın yaz aylarında hızlanacağını belirterek "Hedefimiz 6 ay içinde barajı tamamlayarak su tutmak" dedi.

Ahmetli ve Salihli'deki üzüm üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği Kelebek Barajı'nda sona gelindi. % 75'i tamamlanan baraj yılsonuna kadar bitirilecek ve kış aylarından itibaren su tutulacak.

İnşaatın son durumunu yerinde gören DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker 60 metre yüksekliğinde inşa edilen barajın gövdesindeki çalışmaları denetledi. Eker, "Yeni yüklenici firma ile birlikte projenin seyrinin de hızlanacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında inşaattaki çalışmalar daha da hızlanacak. hedefimiz 6 içinde barajı tamamlayarak kış aylarında su tutmak" diye konuştu.

Barajın gövde dolgusunun ve dolusavak inşaatının devam ettiğini kaydeden Eker, dipsavak, cebri boru ve vana odası imalatlarına da yakına başlanacağını açıkladı.

24 bin 270 dekar araziye can suyu verecek

Manisa il sınırları içinde inşaatı devam eden en büyük baraj olan Kelebek Barajı'nın gövde yüksekliği 60 metre olacak. 22 milyon 920 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak baraj Ahmetli bölgesindeki 24 bin 270 dekar tarım arazisine can suyu verecek. Üreticinin cebine her yıl 2019 rakamları ile 13 milyon lira fazladan para girecek.