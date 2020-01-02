Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Mekke'nin fethinin 1389. yılı dolayısıyla Kemalpaşa'da program düzenlendi.

Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği
02 Ocak 2020 Perşembe 11:59

Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen programın açılışında ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan grup Kur'an- Kerim tilavetinde bulundu. Ezan ve sela okunmasıyla devam eden programda öğrenciler tiyatro gösterisinde bulundu. AGD Kemalpaşa İlçe Başkanı İsmail Bedir, derneğin ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke'nin fethi programının bu yıl da 81 şube ve 600 kadar noktada kutlandığını söyledi. Programlardaki amaçlarının gençlere fetih şuurunu vermek olduğuna işaret eden Bedir, fethin kalpleri Allah'a açmak olduğunu ve birilerinin dediği gibi işgal, yağma ya da talan olmadığınını altını çizdi. Eğlencenin de sevincin de mutluluğun da meşru zeminde olması gerektiğine inandıklarına değinen Bedir, "Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, verdikleri sözde duran, her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden, kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten bir neslin inşası için çalışıyoruz." diye konuştu. Bedir, AGD'nin yaptığı faaliyetleri anlatarak sözlerini tamamladı. Konuşmanın ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi.


Kaynak: AA
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