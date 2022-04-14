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Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi
14 Nisan 2022 Perşembe 12:59

Kütahya’nın Emet ilçesinde kalkınma kooperatifinin yevmiyeli işçisi Halil Güngör (45), orman yangınlarında zarar gören bölgede yapılan çalışmalar sırasında kestiği ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi.

Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar gördü. Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı. Çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör’ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #emet #ölüm #ağaç ölüm
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