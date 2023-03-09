Kiraz bahçesinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, İsmail Arslan (38) kiraz bahçesinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kiraz bahçesinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu
09 Mart 2023 Perşembe 09:08

Olay, dün 13.40 sıralarında kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi’ndeki bir kiraz bahçesinde meydana geldi. Bahçenin yola yakın kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ölen kişinin İsmail Arslan olduğu öğrenildi. Jandarma, Arslan’ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

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