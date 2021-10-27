Kız arkadaşını boğazını keserek öldürdü!

Denizli'de yine kadın cinayeti haberi geldi. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kadın cinayeti haberi bu kez Denizli'den geldi. Alınan bilgiye göre Pamukkale Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında sabah saat 06.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçak ile genç kadının boğazını kesti. Sesleri duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri salonda kanlar içinde yatan Şebnem Şirin ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.