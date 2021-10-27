UYKUSUZLUĞA ÇARE OLUYOR
UYKUSUZLUĞA ÇARE OLUYOR
0
İZMİR'İN KÖYLERİNDE DE TİYATRO VAR
İZMİR'İN KÖYLERİNDE DE TİYATRO VAR
0
WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
0
GAZİEMİR'DE ATATÜRK SERGİSİ
GAZİEMİR'DE ATATÜRK SERGİSİ
0

Kız arkadaşını boğazını keserek öldürdü!

Denizli'de yine kadın cinayeti haberi geldi. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kız arkadaşını boğazını keserek öldürdü!
27 Ekim 2021 Çarşamba 12:13

Kadın cinayeti haberi bu kez Denizli'den geldi. Alınan bilgiye göre Pamukkale Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında sabah saat 06.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçak ile genç kadının boğazını kesti. Sesleri duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri salonda kanlar içinde yatan Şebnem Şirin ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kadın cinayeti #denizli cinayet #pamukkale cinayet #şebnem şirin
Önceki Haber
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira!
Sonraki Haber
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: Devlet bey teklifimi kabul etti
Akşam arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu!
Akşam arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu!
0
Havada panik anları! 3 paraşüt pilotu çarpıştı!
Havada panik anları! 3 paraşüt pilotu çarpıştı!
0
Aydın'da korkunç kaza! Koluna korkuluk demiri saplandı
Aydın'da korkunç kaza! Koluna korkuluk demiri saplandı
0
8 kişilik bota 27 kişi binince...
8 kişilik bota 27 kişi binince...
0
Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
0
Ekimde deniz keyfi!
Ekimde deniz keyfi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.