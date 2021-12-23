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Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!

Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!
23 Aralık 2021 Perşembe 09:15

Muğla'da yine bir kadın cinayeti yaşandı. Fethiye ilçesinde 40 yaşındaki Semih Sayın, tartıştığı kız arkadaşı 35 yaşındaki Derya Gül'ün tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kadın cinayeti #intihar #ölüm #fethiye cinayet
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