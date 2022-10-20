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Kız yurdunda asılan uyarı yazısı tepki çekti!

Kız yurdunda asılan uyarı yazısı tepki çekti!
20 Ekim 2022 Perşembe 13:25

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda görevli erkek personelin, kız öğrencileri kılık kıyafet konusunda yönetime şikayet ettiği öne sürüldü. Yönetim bunun üzerine yurda bir uyarı metni astı. Söz konusu yazı sosyal medyada büyük tepki çekti. 


Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda ortalığı karıştıran bir uyarı yazısı asıldı. İddiaya göre yurtta çalışan erkek personelin şikayetleri üzerine kız öğrencilerin giyim kuşamına ilişkin bir uyarı yapıldı. Yurda asıldığı öne sürülen yazıda, "Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Yurt Müdür Vekili Hüseyin Yağcı'nın imzasının bulunduğu uyarı ile kız öğrencilerin ortak alanlarda toplumda kabul görmüş ilkeler dışındaki kıyafetle dolaşması yasaklandı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre uyarı metninde, "Yurtlarda alınacak tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir" denildi.

Yurt yönetiminin aldığı karar ve yazı, paylaşıldıktan sonra sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Öğrenciler, erkek personelin kendilerinden tahrik olduğunu şaşkınlıkla karşıladıklarını ve uyarının anlamsız olduğunu belirttiler.

Etiketler; #aydın #kız yurdu #uyarı yazısı
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