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Koca vahşetini esnaf önledi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ahmet A. (48), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın ayrı yaşadığı eşi Sultan A.’nın evine gidip, kızını götürmeye çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen eşine de bıçak çeken Ahmet A.’ya esnaf müdahale etti. Sultan A., esnafın araya girmesiyle kurtulurken, çağırılan polis ekipleri Ahmet A.’yı gözaltına aldı

Koca vahşetini esnaf önledi!
24 Nisan 2021 Cumartesi 14:05

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sultan A.'nın evine gidip, kızını aldı. Bir süre sonra eve gelen Sultan A., kızını göremeyince sokağa çıktı. Sultan A., kızını götüren eşi Ahmet A.’ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Ahmet A. belinden ekmek bıçağı çıkararak, kızının yanında eşini tehdit etti.

Sultan A.’nın yardımına koşan esnaf, olaya müdahale etti. Tekel bayisi işleten Yılmaz Çalış ve yanındaki arkadaşları, araya girerek Sultan A.'yı kurtardı. Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan çocuğu, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri Ahmet A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Esnaf Yılmaz Çalış, kadına şiddete karşı olduklarını belirterek, "İş yerimizin önünde otururken adamın bıçak çektiğini gördük. Adamın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eşinin evinden kızını alıp götürmek istemiş, bu yüzden tartışıyorlar, kadını bıçaklayacağını sandık. Benim sol kolum ameliyatlı, tek kolumla ve diğer arkadaşlarımla müdahale etmeye çalıştık" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #eşine bıçak çekti #kadın şiddet
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