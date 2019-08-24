Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor

Rusya'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle tatil için Bodrum'a gelen 12 yaşındaki Alisa Adamova, kaldıkları otelin havuzunda kolunu su tahliye pompasına kaptırdı. Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Adamova için Rusya'dan da 2 doktor geldi. Ambulans uçakla ülkesine götürülmek istenilen küçük kızın tedavisi, sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Türkiye'de devam edecek.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki Alisa Adamova, geçen 18 Ağustos günü, Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken, pompanın borunun içine çektiği kolunu kurtaramadı. Boğulmak üzere olan küçük kızı, son anda babası ve görevliler, kolunu pompadan çıkararak, kurtardı. Çok fazla su yutan Adamova, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından da ambulansla, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adamova'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Küçük kız için dün, Rusya'dan 2 doktor Denizli'ye geldi. Elçilik görevlileri ile birlikte hastaneye gelerek, Alisa Adamova'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Rus doktorlar, Türk meslektaşlarıyla çocuğun ambulans uçakla Rusya'ya götürülmesi konusunu görüştü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Adamova'nın tedavisinin, Türkiye'de devam etmesine karar verildi.

Uzun süre suda kalmış

Alisa Adamova'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürbüz Akçay, "Bodrum'dan 112 Acil vasıtasıyla bize getirildi. Geldiğinde derin koma durumundaydı. Oksijensiz kalmasına bağlı kalp, karaciğer, böbrek ve beyin etkilenmişti. Geldiği günden beri hastanın, şimdilik solunumu ve dolaşımı stabil, karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamız, hastanemiz tarafından tüm sağlık hizmetini almaya devam etmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilmektedir. Biz ülkemiz ve hastanemiz adına hastamız için tüm gayretimizi sarf etmekteyiz" dedi.

Durumu iyi

Dr. Akçay, Alisa Adamova'nın kolunun ameliyatla kurtarıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastamızın boğulma sebebi, elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve dirseğe kadar orada kalmış. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar. Şu an için kol sağlığını koruyor. Bize iletilen en az 5 dakika suda kaldığı yönünde. Şu anki durumu bile hasta için mucize. Ağır bir kaza atlatmış. Bu kazanın ardından gerek 112 Acil Sağlık, gerekse ilk gidilen hastanedeki meslektaşlarımız bize gelinceye kadar ellerinden geleni yapmışlar. Burada da çocuk kardiyoloji, nefroloji, nöroloji, gastroenteroloji, çocuk cerrahi ve anestezi ekibimizle çocuğu dikkatle takip ediyoruz."







