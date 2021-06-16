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Komşusunu öldürdü intihar etti!

Manisa'da komşusunu öldüren kişi daha sonra da aynı silahla intihar etti

Komşusunu öldürdü intihar etti!
16 Haziran 2021 Çarşamba 08:23

Olay, Manisa'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 56 yaşındaki Mehmet Bey Akkor, daha önceden de aralarında husumet bulunan komşusu 52 yaşındaki Kader Oktay ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkor, av tüfeği ile Oktay'a ateş açtı. Göğsünden ve bacağından yaralanan Oktay kanlar içinde yere düştü. Akkor daha sonra da tüfeği kendine doğrultarak ateşledi.

Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Akkor ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa cinayet #komşusunu öldürdü
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