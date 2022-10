Kömür diyarında zeytin heyecanı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hacıyusuf Mahallesi'nde asırlık zeytin ağaçlarından ürettiği zeytinyağları ile ödülden ödüle koşan Antikas Zeytinyağları kurucusu Ertuğrul Özcan, zeytin hasadını festivale dönüştürdü

FATİH ÖZKILINÇ- Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hacıyusuf Mahallesi'nde "ödüllü" zeytin hasadı başladı. Aldığı ödüllerle zeytinyağı sektörüne adını altın harflerle yazdıran Antikas Zeytinyağları kurucusu Ertuğrul Özcan, 1624 yıllık zeytin ağacı ve diğer asırlık ağaçların yer aldığı zeytin bahçelerindeki hasadı festivale dönüştürdü. Büyük bir heyecanla başlayan zeytin hasadı etkinliğine Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve ilçenin önde gelenlerinin yanı sıra ilkokul öğrencileri de katıldı.

5 KUŞAKTIR ZEYTİNCİLİK YAPIYORUZ

Etkinlikte büyük dedesiyle başlayan zeytinciliği bugün çocuklarıyla sürdürdüğünü belirten Antikas Zeytinyağı kurucusu Ertuğrul Özcan, Antikas markasının nasıl oluştuğunu anlattı. Özcan, "Zeytincilik serüvenimiz büyük dedemle başladı, dedem sürdürdü, babam devam etti bayrağı ben devir aldım. Ben dördüncü, oğullarım da 5'inci kuşak. Yani 5 kuşaktır zeytincilik yapıyoruz. Şimdi de Antikas Zeytincilik ismiyle markalaşıyoruz. Markamızın ismini Antikas koymamızın sebebi de zeytinyağı antik çağdan bu yana insan sağlığına katkıda bulunuyor, As'ın da kelime anlamı 1. Bu iki kelimeyi birleştirip Antikas markamızı tescil ettik. Bunun yanında 10 bin adet zeytin ağacımız var. Yılın 2 buçuk-3 aylık bir süre zarfında zeytinlerimizi topluyoruz. Aynı zamanda yıllık 25 bin ton, bazı yıllar da 30 bin tona çıkabilen bir zeytinyağı üretimimiz var" ifadelerine yer verdi.

BAŞARI KAÇINILMAZ

Zeytincilik işinin bir keyif işi olduğunun altını çizen Özcan, 2021 yılından bu yana katıldıkları bütün yarışmalarda üst düzey başarı sağladıklarını belirtti. Özcan, "Biz bu işi hem severek yapıyoruz hem de kalitemizi günden güne artırmayı düşünüyoruz. Her işte olduğu gibi zeytincilik de bir keyif işi. Sevdiğiniz bir işte eğer en iyilerle çalışırsanız başarı kaçınılmaz oluyor. Uluslararası zeytinyağı yarışmalarda dünyanın en iyi jüri üyelerinden biri olarak kabul edilen Birsen Can Pehlivan ile birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle çalışmaktan hem çok keyifliyiz hem de bize özellikle zeytinyağında kalite anlamında çok katkı sağlıyor. 2021 yılından itibaren uluslararası zeytinyağı yarışmalarına katılmaya başladık. Şimdiye kadar katıldığımız tüm yarışmalarda ödüller almayı başardık. Ödüllerimiz şu şekilde; 2022 Anatolian IOOC - Mezopotamya Jüri Özel Ödülü, 2022 Anatolian IOOC - Best In Class, 2022 Anatolian IOOC - Altın Madalya, 2022 Italy IOOC - Altın Madalya, 2022 London IOOC - Altın Madalya, 2021 Anatolian IOOC - Altın Madalya, 2021 London IOOC - Gümüş Madalya... Bu sene yani 2022'de de şu an uluslararası zeytinyağı yarışmalar için zeytinyağlarımızı çıkardık. Biz yine iyi ödüller bekliyoruz" diye konuştu.

AĞAÇLARI SÜTLE BESLİYOR

Uluslararası arenada zeytinyağlarının ön plana çıkmasının sebeplerini de anlatan Özcan, zeytinyağı aromasına linyitin iyi geldiğini söyledi. Ağaçların bakımının da son derece önemli olduğunu dile getiren Özcan, su ve sütü karıştırıp ağaçların kalsiyum ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı. Özcan, "1624 yaşında olan bir ağacımız var bunun yağı özel bir yağdır. İnsan sağlığı ve vücut direnci açısında çok önemli. Bu yağın kaliteli olmasının nedeni Soma'da bulunan linyit kömürünün kaliteli olması. Buradaki ağaçlar topraktan Hümik asit ve leonardit aldığı için daha kaliteli yağ elde ediyoruz. Bu da Zeytinyağının baskın bir aromaya sahip olmasının en büyük özelliğidir. Toprak, hava ve bakım. Ağaçların bakımında sadece doğal yöntemler kullanıyoruz. Sinekler için ısırgan otunu kendimiz yapıp, ilaç olarak kullanıyoruz. Yine aynı şekilde insanlar gibi zeytin ağaçlarının da kalsiyuma ihtiyacı oluyor. Bunu sağlamak için de süt ve suyu karıştırıp ağaçlarımızın kalsiyum ihtiyacını karşılıyoruz. Diğer yöntemler kullanıldığında ne yapılırsa yapılsın kalıntı oluyor. Süt ve su yöntemini dedemden dinlemiştim. O zamanlar sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılıyordu, ben de bu yöntemin zeytinde de kullanılabileceğini düşündüm ve uyguladım. 2 tonluk bir ilaç tankımız var, tankın içine suyumuzu koyuyoruz, suyun içine de bir miktar süt katıyoruz. Ve bu karışımı zamanında ağaçlara uygulamanız gerekiyor. Bu işlemi zamanında uygulamazsanız ağacınız fayda yerine zarar görebilir. O yüzden zamanlama çok önemli..." değerlendirmesinde bulundu.

KURAKLIK ZEYTİNİ VURDU

Yaşanan kuraklık sebebiyle bu sene sofralık zeytinlerin az olduğunu belirten Özcan, "Bu sene yağlık zeytin daha fazla, yani sofralık zeytin çok fazla yok. Bizim bahçemizde olduğu gibi birçok bahçede de durum aynı. Bunun en büyük sebebi ise kuraklık. Mutlaka sulamanız gerekiyor ama tabi bunların hepsi bir maliyet" dedi.

KÖMÜR, ZEYTİN İÇİN AVANTAJ

Kömür madenlerinin zeytin ağaçları için dezavantaj olmadığını da sözlerine ekleyen Özcan, "Soma Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir ilçemiz. Linyit kömürü dünyanın en iyi en kaliteli kömürlerden birisi. Buradaki zeytin ağaçları için bu kömür dezavantaj değil de avantaj olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi topraktan doğal olarak hümik asit ve leonardit aldığı için bu ağaçları ben şanslı olarak görüyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi bundan 35-40 yıl önce tüm Türkiye'de bir araştırma yapıyor. Bu bölgeyi aslında dünyanın en verimli, en kaliteli zeytin bölgesi olduğunu söylemişler. Bu araştırma makalesini bulduğumda kamuoyu ile de paylaşacağım" yorumunda bulundu.

SOMA ZEYTİNİYLE DE ÖNE ÇIKMALI

Soma zeytin ve zeytinyağının öne çıkması ve Türkiye'ye tanıtılması için Mersin, Hatay ve Akhisar'ı örnek gösteren Özcan, "Bugün Akhisar'ın zeytinyağı nasıl öne çıkıyor? Elbette ticaret borsası, belediyesi ile birlikte el elle... Aynı şekilde Hatay ve Mersin de öyle. Soma Kaymakamımız, belediye başkanımız da en ufak talebimizde yanımızda oluyor. Zeytin ağaçlarına biraz daha özen göstermeye başladılar. İnşallah Soma zeytinyağının tüm Türkiye'de tanıtılması için hep birlikte hareket edeceğiz. Soma sadece kömür madenleriyle değil zeytiniyle de ön plana çıkacaktır" şeklinde konuştu.

BUTİK TESİS KURMAK İSTİYOR

Gelecek hedeflerinden de bahseden Özcan, butik zeytinyağı tesisi kurmak istediğini ifade ederek, "Zeytinyağı dünyanın vazgeçilmezi. Vazgeçilmez tek meyve suyu olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz bir butik zeytinyağı tesisi kurarak bu işi daha ileriye taşımak. Hem sürdürülebilir kalite anlamında hem de uluslararası pazarlara açılmamız açısından bunu yapmamız gerekiyor. Benim kafamdaki projem şu; butik tesisimizin ön tarafı camdan yapılmış olacak, insanlar tesisin içerisine giremeyecek ama içerdeki çalışmaları net bir şekilde görebilecek. Böylece tesis içerisinin daha hijyen ve daha kaliteli olabilmesi için bunu dikkate almak gerekiyor. İnternet sitemiz hazırlık aşamasında. 2023 yılının başında müşterilerimiz Antikas markasıyla ürünlerimizi internet sitemizde bulabilecek. Pazarlama zincirimiz şimdilik bu şekilde olacak" dedi.

ZEYTİNLE DE ANILMAK İSTİYORUZ

Etkinliğe katılan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ise kömürle birlikte zeytinle de anılmak istediklerini belirterek, "Türkiye'de üretilen toplam kömürün yüzde 70'i Soma'mızda üretiliyor. Ama biz bugün kömürle alakalı değil, bu kömürün diyarında kömürün getirdiği leonardit dediğimiz hammadde ile beraber büyüyen, yetişen onu koklayan, onu içine özümseyen zeytin ağaçlarını ve bunlardan üretilen zeytinyağını konuşmak için toplandık. 1626 yıllık zeytin ağacının gölgesindeyiz. Türkiye'nin ve dünyanın en değerli zeytinyağı ile 2021 yılında Ertuğrul Özcan Bey'in Antikas markasıyla dünya şampiyonu olduk. Ülke olarak biliyoruz ki zeytin denince Edremit, Ayvalık, Akhisar akla gelir. Soma çünkü kömürle anılıyor biz belki bundan çok mutlu değiliz. Çünkü biz zeytin de üretiyoruz, çok değerli çiftçilerimiz var. Çok değerli de topraklarımız var. Bu iki bir araya gelince de işte dünyanın en değerli zeytinyağını üretebilir durumundayız. Biz Soma olarak değerli ve güzel bir ilçeyiz, ürettiğimiz kömürle birlikte; ürettiğimiz zeytinyağıyla da anılmak, bilinmek ve tanınmak istiyoruz" dedi.