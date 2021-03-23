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Köpeğe işkence görüntüsü tepki çekti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi

Köpeğe işkence görüntüsü tepki çekti
23 Mart 2021 Salı 08:42

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 palakalı otomobile bir köpeğin, iple bağnarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Akibeti belle olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #köpek #köpek işkence
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