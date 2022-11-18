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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti!
18 Kasım 2022 Cuma 13:09

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçunu kabul eden şahıs, eşi ile ilişki yaşamadığı için şeytana uyduğunu söyledi

Olay Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 56 yaşındaki M.B., ağaçlık alanda bir köpeğe tecavüz ederken görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden M.B. hemen olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası harekete geçen ekipler M.B.'yi yakalandı.

M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkartılan M.B, "Köpek yanıma geldi. Tost verdim. Elimdeki birayı içmek için çalılık alana gittim. Üstüm başım kıl olmasın diye kıyafetlerimi çıkardım. Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum. Köpeğin cinsel organını elledim. Tecavüz etmiş olabilirim. Aşırı alkollüydüm" şeklinde ifade verdi.

Etiketler; #aydın #köpek #tecavüz
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