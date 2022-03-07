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Köpeği ağaca asarak öldürdüler!

Muğla'nın Ula ilçesinde bir köpek iple ağaca asılarak öldürüldü. Görüntüler tepkilere neden oldu

Köpeği ağaca asarak öldürdüler!
07 Mart 2022 Pazartesi 08:45

Olay, dün akşam saatlerinde Ula'nın dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesinde meydana geldi. Tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti. Köpeğin ölü olduğunu fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #köpek #ölüm #ula
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