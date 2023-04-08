Köpekleri korkutmaya çalışırken eşini öldürdü

Vodafone Red'in seyahat severler için hazırladığı "Dünya Avucunuzda" programı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci sezonuna giren programda, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red'in yurt dışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor. Vodafone Red'lilere son 1 yılda yurt dışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağlandı.