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Korkunç olay! Annesini keserle öldürdü!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Nermin Güler (66), iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Kamil Güler (35) tarafından başına keserle vurarak öldürüldü

Korkunç olay! Annesini keserle öldürdü!
17 Eylül 2021 Cuma 08:35

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme sokakta meydana geldi. Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren polis ve sağlık ekibi, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNESİYLE DAHA ÖNCEDEN DE TARTIŞMALAR YAŞAMIŞ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde annesi Nermin Güler'i başından keserle vurarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Kamil Güler'in, daha önce de sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi. Recep Güler'in telefonla aradığı eşi Nermin Güler'in cevap vermemesi üzerine psikolojik sorunları olan oğlu ile yeniden tartışma yaşamasından endişe ettiği için polisi aradığı ortaya çıktı. Kamil Güler'in gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #annesini öldürdü #annesini keserle öldürdü #cinayet #ölüm
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