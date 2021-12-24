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Korkutan çatlakların nedeni belli oldu: Kuraklık!

Korkutan çatlakların nedeni belli oldu: Kuraklık!
24 Aralık 2021 Cuma 08:44

Aydın'ın Germencik ilçesinde, son yağışların ardından arazilerde oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çatlakların Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan heyetin yaptığı araştırmada su çekilmesinden kaynaklı 'kuraklık' olduğu belirlendi.

Germencik'te geçen 20 Ekim'de etkili olan sağanak sonrası Hıdırbeyli Mahallesi Karakuyu mevkisinde incir ve zeytin bahçelerinde 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Arazilerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, durumu Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ve Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya'ya iletti. Kuru ve Çetinkaya tarafından bölgede yapılan ön tespit çalışmasında, çatlakların yer altı sularının azalmasından kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Öğr. üyesi Dr. Engin Nacaroğlu ve Öğr. üyesi Dr. Gökhan İmançlı'dan oluşan öğretim üyeleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Çağrı Çaylak, jeoloji yüksek mühendisi Nedim Eker, inşaat mühendisi Mehmet Gültekin, Serkan Özenboy, Savaş Kılıç ve Mehmet Koca ve Germencik Belediyesi'nden jeoloji mühendisi Burak Kaya tarafından bir heyet oluşturuldu. Heyet, arazide ön incelemelerini yaptı. Yapılan inceleme sonrasında tarım arazilerinde ve yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak yarılmalarının nedenlerinin araştırılması için oluşturulan teknik heyet ön inceleme raporunu yayımladı. Teknik heyetinin, çalışmalardan elde ettiği bilgiler ışığında yarılmanın kuraklığa bağlı su çekilmesinden kaynaklandığı ortaya konuldu. Arazi incelemeleri sırasında yarılmaların olduğu hatların incelendiği ve yarılma haricinde, oturma, bölgesel çökme gibi zemin deformasyonlarının varlığının araştırıldığı çalışmada 4.8 metrelik gözlem çukuru açıldı ve çeşitli derinliklerinden toprak numuneleri alındı. İncelemede, açılan gözlem çukurunun içerisinde yarık derinliğinin yaklaşık 70 cm olduğu ve daha derine ilerlemediği tespit edildi.

Alınan örnekler üzerinde yapılan zemin mekaniği laboratuvar çalışmalarıyla zemin profilinin ince taneli ve kil bünye özelliğinde yayılım sunduğunu ortaya çıkardı. Diğer taraftan ince taneli zeminin kıvam parametreleri ortaya çıkarıldı. İncelemede, elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Raporda ayrıca incelenen arazi bölgesinde 1.3 ve 4.80 metre derinliklerden alınan örneklerin bütününün ciddi şişme ve dolayısıyla da büzülme problemleri oluşturabilecek zeminler olduğu görüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #Germencik #çatlak #toprak çatlak #aydın büyükşehir
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