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Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yoğun bakımda olan doktor öldü!

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yoğun bakımda olan doktor öldü!
03 Aralık 2022 Cumartesi 09:04

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs hastalarını sağlığına kavuşturmaya çalışırken virüse yakalanıp, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt (62), hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, 2 yıl önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın hekimi' seçildi. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Pekcan'ın ödülü, oğlu Doğuşcan Özkurt'a (26), Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımdayken yılın doktoru seçilen Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Özkurt için Hilal Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı. Özkurt için arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Özkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ali Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" dedi.

Oğlu Doğuşcan Özkurt ise "Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ancak kurtulamadı" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #doktor #Koronavirüs #ölüm
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