İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
0
4 UÇAKLI OKUL
4 UÇAKLI OKUL
0
18 GÜN SONRA BULUNDU
18 GÜN SONRA BULUNDU
0
DAYAK YİYEREK PARA KAZANIYOR
DAYAK YİYEREK PARA KAZANIYOR
0

Kötü koku ihbarına giden polisler ceset buldu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz'ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı. Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın, yapılan ilk incelemede 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi

Kötü koku ihbarına giden polisler ceset buldu!
03 Kasım 2021 Çarşamba 08:52

İlçeye bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Hamdi Bey İşhanı'ndaki bir iş inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kaldığı öğrenilen Ali Yılmaz'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ofisin yanında bulunan diğer iş yeri çalışanları da kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Dün saat 15.00 sıralarında ofise gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri yerde Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

En az 4 gün önce öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #denizli ceset bulundu #ölü bulundu
Önceki Haber
İzmir'de kiralık elektrikli araç dönemi başladı
Sonraki Haber
9 yaşındaki kızını para karşılığı 55 yaşındaki bir adamla evlendirdi!
Eşini ve kızın öldürüp, intihar etti!
Eşini ve kızın öldürüp, intihar etti!
0
Katil, bir de Pınar Gültekin'in annesini şikayet etmiş!
Katil, bir de Pınar Gültekin'in annesini şikayet etmiş!
0
Ağaca asılı bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
Ağaca asılı bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
0
Genç kadın evinde ölü bulundu!
Genç kadın evinde ölü bulundu!
0
Koruma altındaki su samurunu tüfekle öldürdüler!
Koruma altındaki su samurunu tüfekle öldürdüler!
0
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma görüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma görüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.