Kötü sahiplerin bedelini onlar ödüyor

Manisa'da sahipleri tarafından gasp, darp, hırsızlık gibi olaylarda silah gibi kullanılan pitbull köpekler götürüldükleri hayvan bakımevinde ölene kadar kafeste kalacak

Manisa'da sahipleri tarafından suçlarda silah gibi kullanılan pitbull cinsi köpeklere el konuluyor. Daha sonra hayvan bakımevine yerleştirilen köpekler, kısırlaştırıldıktan sonra da tekli kafeslere alınıyor. Tedavileri ve bakımları yapılan köpekler saldırganlık sergilemeseler de ölene kadar kafeste kalacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Bayram, sahipleri tarafından kötü muamele gören ya da sokağa atılan köpeklere el konulduğunu söyledi.

Barınaklarında 350'ye yakın sokak hayvanı yaşadığını belirten Bayram, bunlardan 70'inin tehlikeli ırk olarak görülen pitbull cinsi köpekler olduğunu anlattı. Sahiplerinin suç işlediği zaman kullandıkları köpeklere el konulduğunu belirten Bayram, bu köpeklerin daha sonra da kendilerine getirildiğini ifade etti. Sahipleri tarafından suç işlemeye uygun olarak yetiştirilen köpeklerin sahiplendirilmesinin yasak olduğunu belirten Bayram, o köpeklerin ömürlerinin sonuna kadar kafeste yaşadıklarını anlattı.



Güvenlik ekipleri tarafından barınağa getirilen köpeklerin önce genel muayenelerini yaptıklarını kaydeden Bayram, "Herhangi bir yaralanmaları varsa tedavilerini yapıyoruz. Sağlığına kavuşmasının ardından kısırlaştırma operasyonu uyguluyoruz. Kısırlaştırması tamamlandıktan sonra, işaretleyip kayıt altına alıyoruz. Daha sonra ise burada barınma alanlarına koyuyoruz. Özellikle saldırgan ve tehlikeli olanları da özel bir programla biraz daha uyumlu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.

BURADA MAHKUM YAŞIYORLAR

Bu köpeklerin ölene kadar bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılmasının kolay olmadığını anlatan Bayram, kendilerinin köpekleri orada tutmakta memnun olmadıklarını, hayvanların bir nevi mahkum gibi orada yaşadıklarını vurguladı.

Sahiplerinin işlemiş oldukları suçun bedelini o köpeklerin ödediğini anlatan Bayram, "Sahiplendiğiniz hayvan artık sizin bir çocuğunuz gibi. Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları hiçbir şekilde alet etmeyin. Yasal düzenlemeler yapılmadığı için hayvanları suça karıştıranlara bunun için de ayrı bir ceza verilmiyor" şeklinde konuştu.