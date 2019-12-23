Köy okuluna, şehidin anısına kütüphane kurulacak

Türkiye'deki köy okulu öğrencilerine sosyal medya üzerinden yardım toplayan gönüllülerden oluşan 'Dünyayı güzellik kurtaracak' ekibi, 23 yaşında Ardahan'da şehit olan Murat Tuğrul Acar anısına, memleketi Denizli'deki Çamlarca İlkokulu'na kütüphane kuracak. Okullarında hiç kitap olmayan ilkokul öğrencileri, masası, sandalyesi ve tüm mobilyaları ile kurulacak olan kütüphane sayesinde yüzlerce kitap okuyabilme şansına erişecek.

İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal medya üzerinden yardım toplayarak, malzemeleri elden teslim eden 15 kişilik 'Dünyayı güzellik kurtaracak' ekibi, kütüphane kuracak. Gönüllüler, topladıkları yardımlarla, ekip arkadaşları Süreyya Şendil'in, 2002 yılında Ardahan'da şehit olan abisi Murat Tuğrul Acar anısına, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde 45 öğrencisi bulunan Çamlarca İlkokulu'ndaki boş bir sınıfı kütüphaneye dönüştürecek. Sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaşan ve gelen yardımlarla masa, kitaplık ve sandalye yaptıran gençler, 16 Şubat'ta kütüphanenin açılışını yapmayı hedefliyor. Okul kitapları dışında başka kitap görmeyen ilkokul öğrencilerine farklı bir kapı açmayı planlayarak, 700 kitap toplayan gönüllüler, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Aynı zamanda, ilkokul seviyesi okuma ve ders kitapları toplamaya devam ettiklerini de söyleyen ekibin kurucusu Şule Güloğulları, "Okuldaki boş sınıfta sadece iki sıra ve soba var. Sene 2019 ve bir okulda kütüphane yok. Bize Denizli gibi bir yerde çocukların kitapla tanışmamış olması, çok ilginç geldi. Biz bu çocukları kitapla tanıştırmak adına, 'hiçbir çocuk kitapsız büyümesin' diye bir kütüphane yapmaya karar verdik. Şehidimizin ismi bu kütüphane sonsuza dek yaşayacak. 15 kişilik ekibimizle, git gide artan sayımızla aldığımız destekler büyüyor. Özellikle şehit kütüphanesi kurduğumuzu duyan insanlar duyarlı davranıyor. Çoluk, çocuk, yetişkin herkes bizim için kitap topladı. Fakat hala kitap yardımına ihtiyacımız var. Açılışta, yine ekip olarak gideceğiz. Türk bayrakları ve balonlarla gidip çocukları sevindireceğiz" dedi.