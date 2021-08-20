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Köyceğiz'de yine yangın çıktı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı

Köyceğiz'de yine yangın çıktı!
20 Ağustos 2021 Cuma 15:38

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #köyceğiz #köyceğiz yangın #orman yangını
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