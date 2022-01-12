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Köyceğiz Gölü taştı!

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:32

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı. Taşma sonucu göle yakın ev ve işyerleri sular altında kaldı. Ekipler suları temizlemek için harekete geçti

Bölgede 5 gündür etkili olan yağışlar sonrası debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla durdurulduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #köyceğiz #köyceğiz gölü #göl taştı
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