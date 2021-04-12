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Küçük çocuğun şüpheli ölümü. Bahçede oyun oynarken...

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Küçük çocuğun şüpheli ölümü. Bahçede oyun oynarken...
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:15

Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #buldan #ölüm #çocuk ölüm #ayperen çoban
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