KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0
O ŞOVUN MALİYETİ...
O ŞOVUN MALİYETİ...
0
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

Küçük kızın kanaması durmayınca iğrenç olay ortaya çıktı!

Evde doğum yapan ve kanaması durmayan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

Küçük kızın kanaması durmayınca iğrenç olay ortaya çıktı!
07 Nisan 2021 Çarşamba 09:07

Denizli'nin Baklan ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmadığı için hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Y.Ç. hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin küçük kızın doğum yaptığının anlaşılmasının ardından polise haber vermesiyle yapılan soruşturmada, annesinin sevgilisi Şakir O.'nun (41) cinsel istismarına uğradığı için hamile kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir O. tutuklandı.

Hüsamettin Dede Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., önceki gün evde kız bebek dünyaya getirdi. Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, anne Fadime Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından dün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çocuk doğum #tecavüz #baklan tecavüz
Önceki Haber
Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü
Sonraki Haber
Günlük vaka sayısında rekor kırdık!
Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü
Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü
0
Kütahya'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
0
Tanıklar o anı anlattı: Çok sakindi
Tanıklar o anı anlattı: Çok sakindi
0
Daha önce 3 kez denedi, 4'üncü de öldü!
Daha önce 3 kez denedi, 4'üncü de öldü!
0
Görüntüler ortaya çıktı. Ölen kadının mezarı açıldı!
Görüntüler ortaya çıktı. Ölen kadının mezarı açıldı!
0
4 gencin intiharındaki sır çözüldü!
4 gencin intiharındaki sır çözüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.