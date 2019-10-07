Kula'da Bağdatlı Sultan Şenliği

Manisa Kula'da, Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği düzenlendi. Encekler Mahallesi'ndeki etkinliğe Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile vatandaşlar katıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kula'da Bağdatlı Sultan Şenliği
07 Ekim 2019 Pazartesi 15:37

Birlik beraberlik ve kardeşlik amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Duru, "Burada toplanmamıza vesile olan adak sahiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu her zaman böyle devam eder" diye konuştu.

Semah gösterisi

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sevgi ve saygının toplum hayatındaki önemine değindi. Tosun, Anadolu erenlerinin bıraktığı birlik ve beraberliğe sahip çıkmak adına burada bulunduklarını söyledi. Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte, semah gösterisi, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.


Kaynak: AA
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