İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
0
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
0
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
0

Kum ve boyadan sahte gübre üretip ucuza satacaklardı!

Kum ve boyadan sahte gübre üretip ucuza satacaklardı!
25 Aralık 2021 Cumartesi 09:15

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarmanın ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda 545 çuval içerisinde toplam 27 ton sahte gübre ele geçirildi. Ünlü bir gübre firmasının çuvalları kopyalanarak yapılan gübrenin, deniz kumu ve siyah toz boya karıştırılarak yapıldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'ye sahte gübre getirildiğini belirledi. Önceki gün Irlıganlı Mahallesi'nde bir gübre deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada satışa hazır halde 545 çuval olmak üzere toplam 27 ton sahte gübre ele geçirdi. Depodaki A.K. ile U.Ş. gözaltına alındı. Gübrelerin İzmir'de bir fabrikada üretilerek Denizli'ye getirildiği belirlendi. Ünlü bir gübre firmasının çuvallarının kopyalandığı, sahte gübrelerin deniz kumu ve siyah toz boya karıştırılarak yapıldığı tespit edildi. Bu şekilde tonlarca gübrenin piyasaya sürüldüğü tahmin edilirken, normalde piyasa fiyatı yaklaşık 600 lira olan gübrelerin geçen yılın ürünü denilerek 150 liradan satıldığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #sahte gübre #sahte gübre satışı
Önceki Haber
Bir öğretmen dayağı da İzmir'den: Tokat attı duvara fırlattı
Sonraki Haber
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, ünlü doktora emanet
Liseli bir genç intihar etti, öteki genç son anda kurtarıldı!
Liseli bir genç intihar etti, öteki genç son anda kurtarıldı!
0
Korkutan çatlakların nedeni belli oldu: Kuraklık!
Korkutan çatlakların nedeni belli oldu: Kuraklık!
0
Sıcak su şelalesi buz tuttu
Sıcak su şelalesi buz tuttu
0
Yeni bir çiçek türü keşfedildi
Yeni bir çiçek türü keşfedildi
0
İnternetten aldığı içki sonu oldu!
İnternetten aldığı içki sonu oldu!
0
Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!
Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.