Kurdun saldırdığı yaşlı kadın öldü

Manisa'da kurt saldırısına uğrayan Alzheimer hastası Emine Yıldız (85), 8 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Kurdun saldırdığı yaşlı kadın öldü
14 Aralık 2019 Cumartesi 08:49

Selendi'nın kırsal Yıldız Mahallesi, Enezler Sokak'ta yaşayan 11 çocuk annesi Emine Yıldız, geçen 5 Aralık'ta kurt saldırısına uğradı. Kurdun yüzünü parçaladığı Alzheimer hastası yaşlı kadın, avcılar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız, önce Salih Devlet Hastanesi'ne buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız dün sabah, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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