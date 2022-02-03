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Kurye cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile çarpışan cip, savrulup motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile motokurye yaralandı.Motokuryenin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kurye cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
03 Şubat 2022 Perşembe 14:51

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Konacık Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden Turgut Aybey yönetimindeki 35 ANK 768 plakalı otomobil kavşaktan U dönüşü yapan 48 BM 774 plakalı ciple çarpıştı. Savrulan cip, yolun kenarındaki motosiklete çarptı. Otomobil ise refüjde askıda kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü Turgut Aybey ile motokurye Murat Ebrem Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin motosiklete çarptığı, kuryenin cipin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kurye #çip #kaza
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