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Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
10 Nisan 2023 Pazartesi 22:36

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​ Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzensiz göçmen #sahil #yunanistan
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