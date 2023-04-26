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Kuşadası açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirtilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
26 Nisan 2023 Çarşamba 19:36

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirtilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzensiz göçmen #kuşadası #yunanistan
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