Kuşadası Belediyesi'nde ihaleye fesat soruşturması: 6 kişi tutuklandı!

Aydın'ın Kuşadası İlçe Belediyesince geçen yıl yapılan 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırıldığı ve rüşvet suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca sürdürülen inceleme kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan 4 belediye personeli ile şirket sahibi 2 kişi tutuklandı, 2 belediye çalışanı ise serbest bırakıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiaları suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen inceleme kapsamında belediye personellerinden Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı, Murat Arabacı, Kartal Kara, Kaan Çavdar, D.Ş. ve E.T., açığa alındı. Haklarından yürütülen soruşturma kapsamında 6 belediye personeli ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı geçen salı günü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı. Emniyet Müdürlüğünde 3 gün boyunca sorgulanan şüpheliler, 'İhaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kuşadası Adalet Sarayında savcı tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı'nın tutuklanmasına karar verdi. Belediye çalışanlarından E.T. adli kontrol şartıyla, D.Ş. ise serbest kaldı.