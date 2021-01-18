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Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı

Türkiye'nin tatil cennetlerinden biri olan Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı

Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı
18 Ocak 2021 Pazartesi 12:50

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Kuşadası kar sürprizi ile karşılaştı. Deniz, kum, güneş denildiğinde akla gelen ilçelerden biri olan Kuşadası'nda karın yağması şaşkınlık yarattı.

6 yıl sonra kar yağan Kuşadası'nda karı gören çocuklar soluğu sokakta aldı. Çocuklar, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesine aldırmadan kar topu oynadı.

45 dakika boyunca yağan kar, ağaçları, evlerin çatılarını, bahçeleri beyaza boyadı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri şehir içi yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları için uyardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuşadası kar
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