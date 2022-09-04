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Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi

Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen öldü
04 Eylül 2022 Pazar 08:11

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı. Bottaki !6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #kaçak göçmen
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