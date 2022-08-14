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Kuşadası'nda deprem! İzmir'de de hissedildi!

Kuşadası'nda deprem! İzmir'de de hissedildi!
14 Ağustos 2022 Pazar 08:32

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde  saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PARKLARDA BEKLEDİLER

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremin ardından halk, evlerinden dışarıya çıktı. Bir süre evlerine giremeyen Kuşadalılar, parklarda ve deniz kenarında bekledi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afad #deprem #kuşadası deprem #izmir deprem
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