Kuşadası'nda korkunç olay! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

Aydın'da bir genç, kız arkadaşının annesi ile telefonda Rusça konuşmasına sinirlendi. İkili arasında tartışma çıkarken, genç kız ise sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Birlikte yaşayan Gül Üliana Yaşar (21) ile Oğuzhan Çavuş arkadaşları ile eğlendikten sonra kaldıkları rezidansa döndü. Daha sonra Yaşar'ın annesi genç kızı telefonla aradı. Genç kız annesi ile telefonda Rusça konuştuktan sonra telefonu kapattı. Çavuş ise bu duruma tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma büyürken Çavuş elinde bıçakla genç kızın üzerine yürüdü. Bunun üzerine ekmek bıçağını eline alan Yaşar, 22 yaşındaki Çavuş'u kalbinden bıçakladı.

Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, genç kız ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.