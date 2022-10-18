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Kuşadası'nda üst üste iki deprem! İzmir'de de hissedildi!

Kuşadası'nda üst üste iki deprem! İzmir'de de hissedildi!
18 Ekim 2022 Salı 13:44

Ege Denizi’nde 2 dakika arayla merkez üsleri Kuşadası Körfezi olan 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 13.27'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 6.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 13.29’da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini sırsıyla 4.2 ve 4.1 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem #kuşadası
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