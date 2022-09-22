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Kuşadası'nda yangın! Tarihi köşk kül oldu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

Kuşadası'nda yangın! Tarihi köşk kül oldu!
22 Eylül 2022 Perşembe 09:55

Hacıfeyzullah Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Köşkten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı köşkün yakınında oturan vatandaş uyarılarak evlerinden tahliye edildi. Bu sırada köşke yakın bir evin bahçesinde bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak köşkün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren müdahalesi ile yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Köşk tamamen yanarak küle dönerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #yangın #mavi köşk
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