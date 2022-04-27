Kuşadası sahilinde ceset bulundu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin, Yunanistan'a kaçmak isterken lastik botun batması ile boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğunu tahmin ediyor. Cesedin kimlik belirleme işlemleri sürüyor



Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.