Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:24

Termometrelerin 40 dereceye kadar ulaştığı Aydın'da vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kuşadası ilçesinde çok sayıda kişi Sevgi Plajı, Kadınlar Denizi Plajı ve Kuştur Plajı'na akın etti. Bazı tatilciler, eğlence için su parklarında vakit geçirmeyi tercih etti. Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların uğrak yerlerinden oldu. Didim ilçesinde de Altınkum Plajında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu gözlemlendi.

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