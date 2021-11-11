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Kütahya Belediyesi itfaiye eri alacak

Kütahya Belediyesi, 8 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

Kütahya Belediyesi itfaiye eri alacak
11 Kasım 2021 Perşembe 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

 


İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.


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