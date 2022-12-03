Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da, 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki 43 UF 694 plakalı otomobil, kavşakta Ali Atay (48) yönetimindeki 34 COE 852 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Atay’ın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ali Atay ve Hasan Kaynar (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Bozkurt’un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.