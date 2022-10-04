Kütahya'da 34 taşınmaz kiraya verilecek

Kütahya'nın merkezinde bulunan 34 taşınmazın ihale ile kiraya verileceğin açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 34 taşınmazı kiraya verecek.

İlanda mevkileri belirtilmiş vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale usulü ile kiraya verilecektir.

Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen Yi-TÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır.



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