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Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kütahya’da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D. çıkan kavgada bıçakla yaralandı. İkilinin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:27

Olay, dün akşam Servi Mahallesi Ethem Erdinç sokakta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan C.Y. ile R.D. yaralandı. Arkadaşlarının müdahalesi sonucu ayrılan 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #bıçaklı kavga #kavga
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