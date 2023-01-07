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Kütahya'da bir erkek, eşini ve kayınpederini vurdu!

Kütahya'da bir erkek, eşini ve kayınpederini vurdu!
07 Ocak 2023 Cumartesi 10:15

Kütahya'da İskender G., eşi Sebahat G. ile kendisini aldattığı iddiası nedeniyle tartıştı. İskender G. daha sonra da eşi Sebahat G.'yi ve o sırada evde bulunan kayınpederi Şükrü Ö.'yü tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İskender G. daha sonra da çantasını alıp polise teslim oldu

Olay, dün öğleden sonra Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Lala Hüseyin Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İskender G., kendisini aldattığı öne sürdüğü eşi Sebahat G. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada İskender G., eşi Sebahat G. ile o sırada evde bulunan kayınpederi Şükrü Ö.’yü tüfekle yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Sebahat G.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ÇANTA HAZIRLAYIP, POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli İskender G. ise tüfeğini Osmangazi Mahallesi'ndeki dedesinin evine bıraktıktan sonra polisi arayıp teslim olmak istediğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, İskender G.'yi Maymunkaya sokaktaki evde gözaltına aldı. Cezaevi için çantasını da hazırladığı öğrenilen şüpheli İskender G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kadın şiddet #haber
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