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Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya'da, fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
25 Mayıs 2023 Perşembe 11:57

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş için aracılık ve yer temini sağladığı, insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki aylık teknik takip sonucu, şüphelilerin yakalanması için Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 6 şüphelinin adresine baskın yaptı. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #fuhuş
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