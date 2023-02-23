Kütahya'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya’da, halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
23 Şubat 2023 Perşembe 11:08

Kaza, dün akşam 75’inci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Yalçın yönetimindeki 43 HO 1205 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Münevver Çiftçi'nin (30) kullandığı 43 DH 332 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi ile Fatma Orkun (53), Furkan Yıldız (18), Nezihat Vermez (52), Mustafa Efe Karakurt (15) ve Ebru Eser (23) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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